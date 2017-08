Pijnlijke nederlaag Ajax tegen Rosenborg Redactie 17-08-2017 22:50 print

Ajax heeft thuis met 0-1 verloren van Rosenborg BK, waardoor het een slechte uitgangspositie heeft om de Europa League-groepsfase te bereiken.

In de eerste minuten waren het de Scandinaviërs die de bovenhand hadden. Zo was het Nicklas Bendtner die zich met een poging André Onana verontrustte, maar tot opluchting van het Ajax-publiek zijn inzet geen doel zag treffen omdat Joel Veltman de bal van de doellijn haalde.

Aan de andere kant was het Amin Younes die tot tweemaal toe een grote kans had om Ajax op voorsprong te brengen. In beide gevallen was de Noorse defensie de Duitser te baas, maar het waren de signalen dat de Amsterdammers langzaamaan grip begonnen te krijgen.

Ook Kasper Dolberg had met iets meer scherpte Ajax nog voor de rust op voorsprong kunnen brengen. Na de theepauze leek Matthijs de Ligt met zijn kopbal de doelman van Rosenborg te verschalken. De kopbal van het defensieve toptalent ging via een stuit vervolgens over.

Omdat de Amsterdammers de schakelaar niet om wisten te zetten – het duel leek op slot te zitten – bleef Rosenborg in leven. Via een doelpunt van Samuel, na een grove fout van Veltman, zaten de Noren na 77 minuten op rozen. Amin Younes leek gelijk daarop de gelijkmaker aan te tekenen, maar het was Ajax niet gegund.

Door de nederlaag moet Ajax volgende week aan de bak in Trondheim.