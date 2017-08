Zidane na nieuwe prijs: "Het is niet makkelijk" Redactie 17-08-2017 08:33 print

Real Madrid legde, tot groot genoegen van Zinedine Zidane, beslag op tweede prijs van het seizoen. Nadat de Madrilenen eerder al Manchester United hadden verslagen in de Europese Super Cup, werd FC Barcelona met 2-0 verslagen in de return van de Spaanse Super Cup, nadat het de heenwedstrijd al met 1-3 had gewonnen.

Al na vier minuten spelen schoot Marco Asensio de bal van ruime afstand tegen de touwen. "Natuurlijk vind ik dat een mooie goal, ik houd immers van voetbal. Van zo'n doelpunt kun je alleen maar onder de indruk zijn", vertelde Zidane in gesprek met Marca.

De Fransman moest het stellen zonder de geschorste Cristiano Ronaldo en Gareth Bale, Casemiro en Isco kregen rust. "Ik heb vier spelers gewisseld, maar de dynamiek van het team veranderde niet, daar ben ik heel tevreden mee." Real Madrid speelde Barcelona af en toe helemaal weg. "Mensen zullen misschien denken dat het makkelijk is, maar dat is het niet. Er zit een hoop hard werk en motivatie achter."