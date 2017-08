De wereld draait door is vanaf 2018 zes maanden per jaar te zien op tv. Dat stelt Matthijs van Nieuwkerk in De Volkskrant.

Vanaf volgend jaar stopt het tv-programma in april in plaats van halverwege mei en begint het later in het najaar. Het inkorten van het seizoen is op verzoek van de presentator zelf. "In eerste plaats om het programma glanzend en sterk te houden, maar ook voor mijzelf", aldus Van Nieuwkerk, die meer tijd wil om andere programma's te maken.

Hij noemt DWDD een 'mateloze slokop', maar zegt er nog niet klaar mee te zijn. Robert Kievit, mediadirecteur van BNN-VARA, begrijpt dat Van Nieuwkerk meer ruimte wil. "Het dagelijks presenteren van De wereld draait door is topsport en dat is intensief", laat hij in een reactie op het interview weten.

"Dat hij nu een minder lang seizoen gaat maken betekent gelukkig ook dat we ons de komende jaren verzekerd weten van zijn inzet voor DWDD. Ik ben blij dat hij daarnaast van plan is de ruimte en tijd te nemen om met en voor BNN-VARA nieuwe programmaconcepten te ontwikkelen en zo mogelijk te presenteren."



Matthijs Van Nieuwkerk: seizoen DWDD korter (Foto: BuzzE)