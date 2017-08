Kwakkie gezocht in Breda

In het dagelijkse leven kom je op lantaarnpaalen en bomen wel eens posters tegen met vermiste huisdieren. Meestal gaat het dan om vermiste katten, honden of parkieten en een enkele keer zelfs om een slang. In de wijk Haagse Beemden in Breda is deze week echter een zeer opvallende vermist-poster te zien. De 18-jarige Patpoi Rum is namelijk haar eend kwijt en is al sinds 7 augustus op zoek naar haar Kwakkie.

In een gesprek met Omroep Brabant vertelt Patpoi dat de jonge eend al een paar keer heeft geprobeerd om uit te vliegen. Bij de eerste poging kwam Kwakkie in de tuin van de buren, een tweede poging kwam het dier niet verder dan de voortuin van Rum. Volgens Patpoi heeft de vermiste eend een aantal opvallende kenmerken. Zo heeft Kwakkie de baard in de keel en is de waggelende watervogel gek op watermeloen en alles wat glimt.

Volgens Patpoi is Kwakkie een vreemde eend in de bijt. Zo is de vogel helemaal niet bang voor mensen en luistert ze ook naar haar naam. "Ik kan haar er zo tussenuit pikken", aldus Patpoi.