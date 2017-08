Haase ondanks matchpoint onderuit in Cincinnati Peterselieman 16-08-2017 00:27 print

Tennisser Robin Haase is al in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati gestrand. De Nederlander (ATP-35) kreeg een wedstrijdpunt tegen Adrian Mannarino (ATP-36), maar moest zich toch gewonnen geven: 6-2, 6-7 (8) en 2-6.

Haase presteerde vorige week in Montreal buitengewoon goed met een plaats in de halve finale, terwijl Mannarino met een plek in de kwartfinale ook zijn vorm etaleerde. In Cincinnati leek Haase de goede lijn door te trekken, want hij won makkelijk de eerste set van de Fransman.

In de tweede kreeg Mannarino bij de stand van 4-5 een setpunt, maar Haase werkte die weg, waarna er een tiebrek volgde. Daarin kwam de Nederlander op 8-7 en hiermee een wedstrijdpunt. Mannarino overleefde dit en pakte zelfs de set. Een derde bedrijf volgde waarin Haase het momentum kwijt was en zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstander.