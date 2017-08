'Larsson kan mogelijk naar Ligue 1'

De toekomst van Sam Larsson lijkt te liggen in Frankrijk. De aanvaller van sc Heerenveen kan naar FC Metz, meldt de Leeuwarder Courant.

Een dezer dagen zou de Zweedse vleugelaanvaller een handtekening kunnen zetten bij de Ligue 1-club. De Franse middenmoter probeert het team systematisch te versterken met het oog op lijfsbehoud en mogelijk meer.

Bij VfL Wolfsburg is Larsson ook in beeld, alleen bij de Volkswagenclub wordt de Scandinavier gezien als alternatief wanneer Malcom niet los is te weken bij Bordeaux.

Het is onbekend wat Les Grenats moeten betalen voor de flankspeler. Larssons huidige contract loopt door tot medio 2018. Afgelopen jaar was de Zweed goed voor negen goals en dertien assists in 31 wedstrijden.