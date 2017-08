'Hoedt op weg naar Southampton'

Wesley Hoedt zou misschien uitkomst kunnen bieden voor de uitzichtloze situatie van Virgil van Dijk bij Southampton.

De verdediger van Lazio is volgens Il Messaggero en Calciomercato op weg naar Southampton. Deze kranten beroepen zich op bronnen rond de Italiaanse club. The Saints zouden de oud-AZ'er voor zo'n zeventien miljoen euro naar Engeland halen.

Hoedt heeft in Rome nog een contract voor twee jaar. De 4-voudig Oranje-international stond de voorbije twee seizoenen telkens meer dan twintig keer in de basis in de Serie A, maar bleef afgelopen weekend voor de Supercoppa italiana tegen Juventus negentig minuten op de bank.

De komst van Hoedt naar Southampton zou goed nieuws kunnen betekenen voor Van Dijk. Voorlopig speelt Southampton het spel rondom hem hard en weigert het hem te verkopen, ondanks zijn transferverzoek en ondanks zijn weigering nog voor de club uit te komen. Afgelopen weekend zat Van Dijk dan ook niet bij de wedstrijdselectie. Voor Lazio kan een vertrek van Hoedt betekenen dat landgenoot Stefan de Vrij moet blijven. Hij werd onlangs gelinkt aan Juventus.