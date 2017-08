Ryanair wil dat Britse luchthavens de verkoop van alcohol aan banden gaan leggen. De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa wil dat er voor 10.00 uur geen alcohol meer wordt geschonken, ook wil Ryanair dat er maximaal twee biertjes per passagier worden geschonken.

Dat schrijft The Guardian. De oproep van de luchtvaartmaatschappij is een reactie op de enorme stijging van alcoholgerelateerde arrestaties op luchthavens. Het aantal arrestaties van dronken passagiers in Groot-Brittannië is vorig jaar met 50 procent is toegenomen, tot 387.

Op vluchten naar Ibiza geldt al een alcoholverbod.



Ryanair wil af van dronken passagiers (Foto: ANP)