De domeinregistratie van de neonazistische website Daily Stormer is binnen 24 uur ingetrokken door twee grote providers. Daardoor dreigt de uitlaatklep van ultrarechts Amerika van het internet te verdwijnen.

GoDaddy weigerde de site voor blanke racisten, geassocieerd met de alt-right-beweging, zondagavond nog langer van dienst te zijn wegens overtreding van de regels. Maandag besloot Google dat voorbeeld te volgen en de Daily Stormer om dezelfde reden af te wijzen.

Dat werd bekendgemaakt enkele uren nadat via de snelle online registratie waarmee het bedrijf adverteert de transfer was geaccepteerd. "We willen met onze dienstverlening niet aanzetten tot geweld", zei een woordvoerder. Het is niet duidelijk wanneer de site bij Google op zwart gaat.

De privéonderneming Cloudfare wilde niet zeggen of ze doorgaat met internetservice leveren aan de neonazi's, die meehielpen bij de organisatie van de extreem-rechtse manifestatie in Charlottesville. Wel erkende het bedrijf de content van sommige van deze sites weerzinwekkend te vinden.



Ook Google weigert racistische Daily Stormer (Foto: BuzzT)