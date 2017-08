Ook chatprogramma Discord pakt extreemrechts tuig aan Puddington 14-08-2017 23:44 print

In reactie op de gebeurtenissen van Charlottesville heeft ook chatprogramma Discord besloten om nazi's mensen die tot de alt right behoren geen podium meer te geven. In een statement op twitter schrijft Discord dat het wil focussen op positiviteit en inclusiviteit, en het elke vorm van nazisme en haat wil bestrijden en dat het een positieve omgeving wil zijn die gamers bij elkaar wilt brengen.

Een van die maatregelen is het sluiten van een server die geassocieerd wordt met altright.com, en een aantal prominente accounts. "Discord was gebouwd om mensen bij elkaar die van gaming houden" schrijft CEO Jason Citron aan Polygon. "We wijzen elke vorm van witte superioriteit, neonazisme, en elke groep die gebaseerd is op deze ideologie af. Ze zijn niet welkom op Discord. Hoewel we de berichten op servers niet lezen geven onze gebruiksvoorwaarden duidelijk aan dat we pesterij, intimidatie en oproepen tot geweld niet goedkeuren. Wanneer haat zoals deze onze gebruiksvoorwaarden schenden halen we deze servers uit de lucht en bannen we gebruikers. De publieke server die geassocieerd is met altright.com is uit de lucht gehaald en sommige gebruikers zijn geband. We zullen doorgaan met ervoor zorgen dat Discord zal bestaan voor de community die we willen ondersteunen - gamers."

Discord volgt hiermee het voorbeeld van GoDaddy en Google, die eerder aangaven dat ze de nazisite Daily Stormer niet meer willen hosten.



