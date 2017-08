Bertens walst over Dodin heen in Cincinnati Peterselieman 14-08-2017 23:01 print

Tennisster Kiki Bertens is zonder problemen doorgedrongen naar de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse (WTA-27) gunde de met een wildcard tot het evenement toegelaten Oceane Dodin (WTA-49) slechts drie games: 6-3 en 6-0.

Bertens had in de eerste set direct een break te pakken, maar werd ook eenmaal zelf gebroken. Een game later herstelde de Nederlandse het verschil weer met Dodin en walste vervolgens over de Française heen die de ene na de andere afzwaaier produceerde. Bertens zette daar sterk spel tegenover met maar liefst elf aces.

In de volgende ronde wacht voor Bertens een tegenstandster van een heel ander kaliber. Dan komt de Nederlandse de Britse Johanna Konta (WTA-7) tegen. In onderlinge duels staat het 1-1, waarbij beide hardcourtwedstrijden in 2012 afgewerkt werden.