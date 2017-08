Schalke in slotfase door in DFB Pokal, vlammende zege Hertha BSC Boris (borisz) 14-08-2017 22:59 print

Schalke 04 heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de DFB Pokal. De Bundesliga-club voorkwam pas in de slotfase een verlenging tegen vierdeklasser Berliner FC Dynamo. Het werd 0-2.

De nummer tien van de Bundesliga van vorig seizoen kwam pas na invalbeurten van Leon Goretzka en Max Meyer los tegen Dynamo. Yevhen Konoplyanka maakte in de 78e minuut de eerste officiële treffer van het seizoen voor Die Königsblauwen. De Oekraïner schoot de ploeg uit Gelsenkirchen in de blessuretijd ook nog naar de 0-2 en zorgde daarmee voor een plek in de volgende ronde.

De bekerwedstrijd tussen Hansa Rostock en Hertha BSC is in de tweede helft tijdelijk gestaakt vanwege een enorme brand op de tribune. Na een onderbreking van zeventien minuten liet arbiter Robert Hartmann verder spelen. De scheidsrechter sommeerde de spelers in de 77ste minuut naar binnen. Niet alleen vanwege de brand, maar ook door het afvuren van vuurpijlen. De onderbreking gebeurde bij een 0-0 tussenstand. Hertha BSC won uiteindelijk met 0-2. Mitchell Weiser en Vedad Ibišević waren de doelpuntenmakers.

