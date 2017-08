Auto rijdt Franse pizzeria binnen, één dode BasOne 14-08-2017 22:50 print

Een auto is maandagavond het terras van een pizzeria in Sept-Sorts, een stadje ten oosten van Parijs, op gereden. Daardoor kwam een meisje van acht om het leven. Volgens BFM TV vielen er bovendien zeker vijf gewonden.

De zender meldde dat de bestuurder van het voertuig vlak na zijn daad is gearresteerd. Er was sprake van opzet, maar een motief is niet bekend. Een eerste verklaring van de verdachte wees niet op een terroristische actie. De politie heeft de directe omgeving afgezet in verband met het onderzoek en om hulpverleners hun werk te laten doen.



Auto rijdt Franse pizzeria binnen, één dode (Foto: ANP)