Stengs' seizoen ten einde

AZ-middenvelder Calvin Stengs zal het komend seizoen niet meer in actie komen. Het talent heeft zijn kruisband gescheurd.

Huilend moest Stengs zaterdagavond tegen PSV het veld per brancard verlaten in de achtste minuut, waarna het ergste werd gevreesd. De Alkmaarse club verkondigde maandag via Twitter dat het gaat om de voorste kruisband die Stengs afscheurde in het uitduel.

Het afgelopen voetbaljaar viel de speler met name op in de play-offs om Europees voetbal. Het scheuren van een voorste kruisband gebeurt in een fractie van een seconde, en de revalidatie ervan duurt zo’n 9 tot 12 maanden. Bekende ex-profs die dit meemaakten zijn bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy en Ronaldo Luis Nazário de Lima.