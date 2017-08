FOK! Wat een weer: vandaag en morgen

10 Jaar geleden

10 jaar geleden was het weer niet al te best. Op woensdag 15 augustus regende het bijna 5 uur lang en viel er 4,3 mm neerslag. De gemiddelde temperatuur was 20,3 graden, de wind was matig uit het zuid-westen en het was zwaar bewolkt.

Terugblik

Vandaag was het best goed te doen. Hier in Alkmaar heeft vrijwel de hele dag de zon geschenen. Er stond ook vrij weinig wind en de temperatuur lag voor mijn gevoel ver boven dat wat er verwacht was.

Vooruitblik

Morgen is het wisselend bewolkt en kunnen er enkele onweersbuien voorkomen die gepaard kunnen gaat met hagel, windstoten en lokaal veel neerslag in korte tijd. Het kwik stijgt tot ruim boven de 20 graden; het kan in het oosten van het land lokaal tot 28 graden worden. De wind draait van het zuidoosten richting het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht.









Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:20 Zon onder: 21:08 Zonkracht: 6/3



Mooie zonsopkomst (Foto: Disbatch)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!