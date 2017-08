De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag, onder politieke druk van Democraten maar ook Republikeinen, de demonstrerende rechts-extremisten die afgelopen weekeinde voor chaos zorgden in Charlottesville veroordeeld. Door het uitgelokte geweld viel een dode en raakten verscheidene mensen gewond.

"Racisme is een kwaad. Zij die in naam daarvan geweld veroorzaken, zijn criminelen en schurken, inclusief Ku Klux Klan, neonazi's, blanke racisten en andere haatzaaiende groeperingen die onverenigbaar zijn met waar wij Amerikanen waarde aan hechten", zei Trump in het Witte Huis, na zijn golfvakantie te hebben onderbroken.

After 3 days of nonstop criticism from both parties, Trump finally condemned neo nazis and racists. #Charlotesville pic.twitter.com/KAd8atfPvP — Negar (@NegarMortazavi) August 14, 2017



Trump veroordeelt blanke racisten (Foto: ANP)