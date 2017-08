Neymar scoort bij debuut in Ligue 1, Lille verliest na rode kaart keeper heywoodu 14-08-2017 18:00 print

Voetballer Neymar heeft afgelopen weekeinde zijn debuut gemaakt bij Paris Saint-Germain en voor de Braziliaan was het gelijk raak: in het uitduel met Guingamp liet hij direct zijn eerste treffer in de Ligue 1 noteren.

PSG kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong door een eigen goal van Jordan Ikoko. Tien minuten later verdubbelde Edinson Cavani de score, op aangeven van aanwinst Neymar. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg de Braziliaan die gunst terug: Cavani gaf de assist, Neymar liet de 0-3 noteren, tevens de eindstand.

Bij AS Monaco begon Terence Kongolo het duel op bezoek bij Dijon op de bank, een stapje beter dan de eerste wedstrijd van het seizoen, die de Nederlander vanaf de tribune zag. Tot spelen kwam hij nog niet, maar wel zag hij aanvoerder Falcao liefst drie goals maken. Ook Jemerson was trefzeker, terwijl Wesley Said de enige goal van de thuisploeg op het scorebord zette: 1-4.

Anwar el-Ghazi ging met Lille op bezoek bij Strasbourg onderuit. De bezoekers hadden het bijzonder lastig, want na een uur werd keeper Mike Maignan met rood uit het veld gestuurd. Geen handig moment, want alle drie wissels waren in de eerste helft al gebruikt. Nicolas de Préville en Ibrahim Amadou namen daardoor afwisselend de honneurs waar, maar Strasbourg wist de 0-0 stand op dat moment om te zetten in een 3-0 zege.