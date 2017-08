Bedrijven die zakendoen met het Amerikaanse leger zijn het doelwit van cyberaanvallen. De aanvallen gebeuren via kwetsbaarheden in Microsoft Office. Daarvoor waarschuwt Unit 42, de onderzoekstak van beveiliger Palo Alto Networks.

Het beoogde slachtoffer krijgt een e-mail met daarin een vacature als bijlage. Als die wordt geopend, wordt automatisch malware geïnstalleerd. Het is niet bekend hoeveel mensen in de mail zijn getrapt en wat de daders hebben buitgemaakt.

De aanval is op precies dezelfde manier opgezet als de grote hack in 2014 van Sony Pictures. Dat wilde destijds de film The Interview uitgeven, waarin iemand de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil vermoorden. Die cyberaanval was volgens de Verenigde Staten het werk van Noord-Koreaanse hackers. Unit 42 laat zich nu niet uit over de achtergrond van de daders.



Cyberaanval op defensiebedrijven VS (Foto: BuzzT)