Het Chinese ministerie van Handel heeft vanaf dinsdag een importverbod uitgevaardigd op een aantal producten uit Noord-Korea. Het gaat onder meer om kolen, ijzererts, erts, lood en zeevruchten. De Chinese stap is in lijn met de sancties die de Verenigde Naties eerder deze maand afkondigden.

De maatregel is een straf voor de twee rakettesten die het bewind in Pyongyang in juli uitvoerde.

De sancties waartoe de VN Veiligheidsraad op 6 augustus had besloten moeten uiterlijk dertig dagen na de goedkeuring van de resolutie worden uitgevoerd.

Lading goederen

De Chinese regering liet weten dat er al een lading goederen op weg is naar China. Deze zal, zoals gebruikelijk, langs de douane gaan voordat de deadline verstrijkt.

De export van Noord-Korea wordt door het importverbod naar verwachting met ongeveer een derde teruggebracht. Noord-Korea exporteert jaarlijks voor omgerekend ruim 2,5 miljard euro. Driekwart daarvan gaat naar China



China legt Noord-Korea sancties op (Foto: ANP)