Anonymous ontkent hacken nazisite

Hackerscollectief Anonymous heeft de controle over de neonazistische website The Daily Stormer overgenomen. Ze hebben er een boodschap achtergelaten. De "verrotte haat" van de site heeft te lang online gestaan, aldus de hackers, die zeggen dat de site dinsdag permanent verdwijnt.

The Daily Stormer was betrokken bij het gewelddadige protest zaterdag in Charlottesville, waarbij een tegendemonstrant om het leven kwam.

De domeinnaam van de Daily Stormer was geregistreerd bij GoDaddy. Dat bedrijf liet maandag weten dat de neonazi's een nieuwe host moeten zoeken. De voorwaarden waren volgens GoDaddy overschreden door een beledigend artikel over de vrouw die bij het protest om het leven was gekomen.

Update 11:37 uur

Hackersgroep Anonymous ontkent de neonazistische website The Daily Stormer uit de lucht te hebben gehaald. Volgens de hackers is het mogelijk in scène gezet door de beheerders van de site. Zo is het volgens het Twitter-account YourAnonNews, dat door Anonymous wordt gebruikt, opvallend dat de oude berichten van The Daily Stormer gewoon te lezen zijn.

Op de site van The Daily Stormer staat een boodschap die van Anonymous zou zijn. Volgens de verklaring heeft de ''verrotte haat'' van de site te lang online gestaan.

De domeinnaam van de Daily Stormer was geregistreerd bij GoDaddy. Dat bedrijf liet maandag weten dat de neonazi's een nieuwe host moeten zoeken. Anonymous suggereert dat de hack van de site is verzonnen om te verhullen dat het niet lukt om een nieuwe host te vinden.

We have no confirmation that "Anonymous" is involved yet. Looks more like a DS stunt. Wonder if they are having issues finding a new host. https://t.co/ikXXRBfC5p — Anonymous (@YourAnonNews) 14 augustus 2017

And all the old content is left up by a "UNITED FORCE OF ELITE HACKERS" on a shit post site "UNDER THE CONTROL OF ANONYMOUS." Doubtful. https://t.co/FNYRCYWEDx — Anonymous (@YourAnonNews) 14 augustus 2017