Terpstra ook volgend seizoen bij Quick Step Floors 14-08-2017 09:52

Niki Terpstra en Patrick Lefevere hebben de intentie uitgesproken om volgend jaar bij elkaar te blijven. "We zijn er bijna uit", aldus ploegmanager Lefevere van Quick-Step Floors in de Telegraaf. Ook Terpstra gaf in de krant aan dat hij op korte termijn verwacht dat het rond komt.

Terpstra komt al zeven jaar uit voor de Belgische formatie. De 33-jarige Nederlander won in Belgische dienst onder meer Parijs-Roubaix. Vorig jaar won hij ook het eindklassement in de Eneco Tour, wat nu de BinckBank Tour is. Dit jaar was zijn beste resultaat een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen.