'Slagter naar Dimension Data'

Tom-Jelte Slagter komt volgend seizoen uit voor Dimension Data, zo meldt De Telegraaf. De 28-jarige Nederlander kwam de afgelopen vier jaar uit voor het Amerikaanse Cannondale-Drapac.

Slagter zal een belangrijke rol in de heuvelklassiekers krijgen bij de Zuid-Afrikaanse ploeg, waar ook Mark Cavendish voor uitkomt. De Groninger won onder meer twee ritten in Parijs-Nice en het eindklassement in de Tour Down Under.

Ook sprinter Wouter Wippert vertrekt bij de Amerikaanse ploeg. De nummer twee bij het afgelopen Nederlands kampioenschap is nog op zoek naar een nieuwe ploeg.