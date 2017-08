Trinidad & Tobago stunt met wereldtitel 4x400 meter, VS verslagen heywoodu 13-08-2017 22:41 print

Het wereldkampioenschap atletiek in Londen is afgesloten met een flinke verrassing op de 4x400 meter. Op de Olympische Spelen van 2012 na - toen het goud naar de Bahama's ging - wonnen de Amerikanen daarop al een kleine vijftien jaar alle mondiale titels, maar zondag werden ze verslagen.

De Amerikanen begonnen prima dankzij misschien wel de atleet met de mooiste naam op dit WK: Wilbert London III. De startloper van Trinidad, Jarrin Solomon, bleef goed in de buurt en gaf het stokje over aan Jereem Richards, de revelatie van het WK op de 200 meter.

Richards begon relatief rustig, maar liet halverwege zijn fenomenale snelheid zien en sloot volledig aan bij de Amerikaan Gil Roberts. Bij de tweede wissel lagen de VS en Trinidad voorop, gevolgd door de Britten, die ruim op de derde plek lagen.

Machel Cedenio gaf de Amerikaan Michael Cherry sterk partij, waarna slotlopers Lalone Gordon en Fred Kerley het af moesten maken. De Amerikaan Kerley nam de kop, Gordon volgde, en bij het opkomen van het rechte stuk bleek dat Kerley niet meer over de benodigde kracht beschikte: Gordon kwam erop en erover en in 2:58,12 was er goud voor Trinidad & Tobago. Zilver was er voor de VS, de Britten konden juichen om het brons, net voor België.