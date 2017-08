Alpineskiër Maarten Meiners beantwoordt jullie vragen

Vorige week konden jullie vragen stellen aan alpineskier Maarten Meiners. Hieronder zijn antwoorden.

Waar train je? Doe je nog andere sporten (in de zomer bijvoorbeeld?)

Ik train het meeste in Oostenrijk, daar zijn vaak goede sneeuwomstandigheden en goede trainingspistes. Maar op dit moment ben ik in Nieuw Zeeland omdat het in onze zomer, hier winter is! Fysieke training doe ik ook vaak in Innsbruck omdat ik daar ook in de winter woon vanwege de centrale locatie in de alpen. In de zomer ook een prachtige omgeving om de bergen in te gaan te voet of op de fiets. Als ik in Nederland ben, doe ik mijn trainingen bij een fitness in de buurt of ik ga kitesurfen in zee.

Doe je supplementair ook aan trainingen met gewichten om beter te kunnen presteren? Zo ja, wat zijn belangrijke oefeningen voor je?

Ja zeker, fysieke training is ontzettend belangrijk. Bij krachttraining zijn beenspieren en core stability belangrijk, oefeningen zoals squat, voorslaan, deadlift en leg press zijn belangrijk voor mij.

Foto: Niels Onderwater

Welke oefeningen vind jij het prettigst voor het verbeteren van de spritzigheid/lichtvoetigheid en balans voor slalom, zowel borstelbaan als sneeuw?

Snelheid vanuit je voeten is super belangrijk om snel te kunnen reageren en je lichaam goed aan te kunnen sturen. Er zijn ontzettend veel verschillende oefeningen, het beste is om steeds andere oefeningen te doen. Er zijn veel mogelijkheden met een speed ladder, slackline voor balans en verschillende sprongen.

Train je samen met de andere Nederlanders of is het ieder voor zich?

Ja ik train op dit moment samen met Steffan Winkelhorst en Spike van der Haas.

(Tour)renners hebben nog wel eens een voorkeur. De Alpen ligt ze dan beter dan de Pyreneeën bijvoorbeeld. Geldt dat voor skiën ook? M.a.w. zit er qua loop van een berg verschil in verschillende gebieden?

Ja zeker, elke berg/ piste heeft verschillende eigenschappen, denk aan de hellingshoek, egaal of juist veel overgangen of bochten. Maar ook de hoogte en hoeveelheid zon bepalen de sneeuwsoort. Op de verschillende continenten heb je ook te maken met ander soort natuuromstandigheden en daardoor ander soort sneeuw. Mijn voorkeur ligt vooral bij harde sneeuw en middelstijle hellingshoek, bijvoorbeeld Alta Badia of Beaver Creak.

Vind je het kwalificeren voor de Olympische Spelen een reëel doel ?

Het NOC*NSF gaat alleen maar voor medailles voor de medaillespiegel en zet daarop in. Hierdoor zijn de eisen voor de spelen vastgesteld op 1x top 8 of 2x top 16 tijdens een World Cup of WK. Samen met Duitsland zijn dit de zwaarste eisen ter wereld voor het alpine skien. Desondanks zie ik het als moeilijk maar zeker een haalbaar reëel doel om dit te gaan halen in mijn carrière.



Foto: Niels Onderwater

Hoe financier je je sport?

Ik heb ondersteuning van de Nederlandse Ski Vereniging, NOC*NSF en mijn hoofdsponsor ERU Prestige geeft belangrijke ondersteuning om fulltime mijn sport te kunnen beoefenen.

Wie is je grote voorbeeld in de sport?

Ik ben niet iemand die een groot voorbeeld heeft maar ik kijk natuurlijk wel naar de wereldtoppers. Marcel Hirscher (halve Nederlander)

Waarom zien we skiërs uit 'kleine' landen (niet-traditionele skilanden) vooral op de slalom en eventueel reuzenslalom, maar aanzienlijk minder op de snelle disciplines?

Voor de kleinere skilanden, met kleinere teams is het makkelijker om slalom en reuzenslalom te trainen. Voor de Super-G en Afdaling heb je een groter deel van de piste nodig en een stuk meer trainers omdat je soms niet de hele piste kunt overzien, dit maakt de speed disciplines duurder en dus lastiger voor de kleinere landen.

Proberen skiërs als Steffan Winkelhorst en jij de Nederlandse jeugd enthousiast te maken voor de sport, zodat er steeds weer nieuwe skiërs aankomen?

Ja ik vond het vroeger zelf namelijk ook leuk om bij ‘de grote jongens’ te gaan kijken. Steffan en ik doen elk jaar met het NK mee om jonge skiers te inspireren en ik geef daarnaast, vaak via sponsors, ski clinics in SnowWorld.

Groot-Brittannië is bepaald geen groot skiland, op de vooroorlogse jaren na, maar met Dave Ryding is er de laatste tijd toch best veel succes. Sterker nog, hij is inmiddels een van de beste slalomskiërs ter wereld. Is dat een soort inspiratie voor andere skiërs uit kleine landen?

Absoluut een groot voorbeeld! Uit Nederland is Nicolien Sauerbreij natuurlijk een groot voorbeeld met de eerste Nederlandse sneeuw medaille, weliswaar in een andere sport. Je ziet hierdoor dat het mogelijk is en dat geeft vertrouwen.

En als bonusvraag: Wil je een Nederlandstalige wikipedia-pagina over jezelf? (Dan maak ik hem even.)

Ja leuk! mocht je nog informatie nodig hebben, hoor ik het wel.