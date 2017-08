De Nederlandse boksster Nouchka Fontijn heeft zich in het Italiaanse Cascia tot Europees kampioen laten kronen. Fontijn was in de finale te sterk voor de Turkse Busenaz Surmenel.

De Rotterdamse had een bye in de eerste ronde. Ze versloeg daarna de Ierse Christine Desmond en de Engelse Natasha Gale. Fontijn werd in 2014 al eens eerder Europees kampioen.