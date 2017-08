Zelfrijdende taxidienst in San Francisco

In het Amerikaanse San Francisco is een zelfrijdende taxidienst van start gegaan. Het gaat voorlopig alleen nog om een proefperiode voor medewerkers van het eigen bedrijf.

De startup Cruise heeft de dienst ontwikkeld. Het gaat om een on demand-taxidienst waar men, nu alleen nog werknemers van het bedrijf, via een app een taxi kan bestellen en zich naar een zelfgekozen locatie in San Francisco kan laten rijden.

We moeten het beschouwen als een testfase en het is nog niet duidelijk wanneer de taxidienst voor het grote publiek toegankelijk is. Wel geeft de maker in een interview met Clean Technica aan dat het bedrijf de komende maanden het aantal auto's uit wil bouwen naar meer dan 100.

Vooralsnog zit er wel nog altijd een bestuurder in de auto voor noodingrepen. Dit is overigens verplicht volgens de Amerikaanse wet, dus zegt weinig over de betrouwbaarheid van de software.