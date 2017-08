Daders aangehouden, slachtoffer kwijt

De politie is op zoek naar een vrouw die zaterdagmiddag 12 augustus rond 14.00 uur bij het Natuurmuseum aan de Spoorlaan in Tilburg werd beroofd van haar tas. Ze hielden zes verdachten aan en haar tas is terecht.

Vier mannen beroofden het slachtoffer van haar tas. Zij gaven de tas door aan twee handlangers. De dieven hadden echter niet gerekend met de alerte getuige die de politie belde en de mannen achternazat. Mede dankzij zijn hulp hebben agenten alle zes verdachten ingerekend. Ook de tas is terecht. Het slachtoffer was echter al weg. Zij wordt gezocht zodat de spullen aan haar kunnen worden teruggeven en zij aangifte kan doen.

De beschrijving van de vrouw diie gezocht wordt is: plm. 1.75 meter lang, tussen de 40 en 45 jaar met een Afrikaans uiterlijk. Ze droeg een witte heupjas en blauwe spijkerbroek. De vrouw is Engelstalig. De politie is op zoek naar de vrouw of mensen die haar kennen. Hebt u informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Ook kunt u uw melding doorgeven op WhatsApp op nummer 06 - 1220 7006.