Het Verenigd Koninkrijk wil dat er een "beperkte overgangsperiode" komt nadat het land de Europese Unie (EU) in maart 2019 officieel verlaat. Twee belangrijke ministers, Philip Hammond van Financiën en Liam Fox van Internationale Handel, pleiten daarvoor in de krant The Telegraph.

Ze zeggen er niet bij hoe lang zo'n transitieperiode wat hun betreft moet duren, maar vinden wel dat dit vooraf duidelijk moet zijn. Het mag geen "achterdeur zijn om toch in de EU te blijven", benadrukken de twee. De ministers vinden een overgangsfase nodig om het bedrijfsleven "meer zekerheid" te verschaffen.

Het voorstel duidt erop dat twee kampen binnen de Britse regering het nu eens zijn over de manier waarop de Brexit vorm moet krijgen. Hammond vertegenwoordigt de pro-Europese groep binnen de Conservatieve Partij van premier Theresa May, Fox geldt juist als een van de ferventste voorstanders van het Britse vertrek uit de EU.

Een eerder voorstel over een overgangsperiode van Hammond kwam op kritiek te staan van Fox. Dit leidde tot speculatie dat de Britse regering hopeloos verdeeld is over hoe de Brexit vorm moet krijgen, terwijl de tijd dringt. Er rest nog iets meer dan anderhalf jaar om tot een exit-akkoord met de EU te komen.



Britse regering eens over Brexit-overgangsperiode (Foto: ANP)