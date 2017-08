Twee doden na helikoptercrash Charlottesville BasOne 13-08-2017 01:13 print

Een politiehelikopter die vermoedelijk werd ingezet bij de protesten in de Amerikaanse stad Charlottesville is zaterdagavond even buiten de stad neergestort. Twee inzittenden kwamen daarbij om het leven.

Het ongeval had plaats op zo'n tien kilometer ten zuidwesten van de stad, meldt The New York Times. De luchtvaartautoriteiten bevestigen de crash. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend. De politie doet onderzoek.

Op een foto is te zien hoe het achterste deel van de helikopter in een boom hangt.



Twee doden na helikoptercrash Charlottesville (Foto: ANP)