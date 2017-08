Mayer sluit dominante tienkamp af met wereldtitel heywoodu 12-08-2017 22:07 print

Kevin Mayer is de nieuwe wereldkampioen op de tienkamp. De 25-jarige Fransman domineerde op het wereldkampioenschap in Londen en zijn gouden medaille kwam op de afsluitende 1500 meter niet meer in gevaar.

Mayer begon de dag weer geweldig, met 13,75 seconden op de 110 meter horden en 47,14 meter bij het discuswerpen. Bij het polsstokhoogspringen ging het 's middags bijna fout: Mayer faalde twee keer op zijn openingshoogte van 5,10 meter, maar haalde het bij poging drie toch en redde zo zijn tienkamp.

Na de 66,10 meter bij het speerwerpen was duidelijk dat hij de 1500 meter bijna kon wandelen om het goud te halen. Dat deed hij uiteraard niet, hoewel hij met 4:36,73 minuten niet in de buurt van zijn snelste tijden kwam. Wel was het ruimschoots voldoende om met 8768 punten het goud te halen.

De Duitsers konden ook juichen, want zij pakten twee medailles. Met 8564 punten pakte Rico Freimuth het zilver, voor Kai Kazmirek en diens 8488 punten. Pieter Braun eindigde de tienkamp als zestiende.