Jensen blijft Teuns net voor in Noorwegen

August Jensen heeft de derde etappe van de Arctic Race of Norway op zijn naam geschreven . De Noor van Team Coop bleef in een zware aankomststrook net Dylan Teuns voor. Teuns blijft wel aan de leiding staan in het algemeen klassement.

Het was lang wachten voordat de juiste kopgroep weg kon rijden. Uiteindelijk zou het acht renners lukken: Adrien Petit (Direct Energie), Bernhard Eisel (Dimension Data), Truls Korsaeth (Astana), Ole Andre Austevoll (Coop), Boris Vallée (Fortuneo-Oscaro), Hugo Hofstetter (Cofidis), Daniel Ricardo Diaz (Delko Marseille Provence KTM) en Sébastian Delfosse (WB Veranclassic Aqua Protect). De kopgroep zou een maximale voorsprong van vier minuten krijgen.

Op vijf kilometer van de streep was de vroeg vlucht over. Op dat moment begon het peloton ook aan de slotklim, een klim van vijf kilometer met een stijgingspercentage van 4,9 procent. Andrei Grivko was de eerste die in de aanval ging. De renner van Astana had een meteen een mooie voorsprong te pakken.

Met nog twee kilometer te gaan ging Rein Taaramäe in de tegenaanval, maar de klassementsleider Teuns liet de Est niet wegrijden. Door het hoge tempo moest in het al uitgedunde Alexander Kristoff lossen. Teuns bleef het tempo hoog houden en in de laatste kilometer werd Grivko gegrepen. In de sprint was Jensen net iets sneller dan Teuns. Michel Kreder was ook mee in de groep en zou uiteindelijk op de vierde plaats eindigen.