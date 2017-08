FOK! Wat een weer: Perioden met zon

Wat september niet kookt, laat september ongebraden.

Goeiemorgen beste luitjes! Hoe maakt u het? Goed mag ik hopen.

Even alle gekheid op een stokje. Laten we eens even kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Maar voor we dat doen even een kleine samenvatting van de huidige zomer.

Ja, het begon zo fantastisch in juni. Veel zon, hoge temperaturen en droog weer. Dit leek de aanloop naar een heerlijke zomer. We moeten momenteel toch onze mening een beetje bijstellen. Voor de hitte-haters onder ons en die zijn zeker aanwezig onder de mensen, op de fora schreeuwden ze al moord en brand na juni. Voor hun valt er momenteel helemaal niets te klagen. Voor de échte zomer-liefhebbers, dus 30 graden en géén buien is het heel wat somberder gesteld. De maand juli was nat, behalve in het noordwesten, maar buien maakten toch het mooie weer een groot deel van het weerbeeld in ons land. Augustus doet het tot dus ver niet veel beter. Goed, er zijn zeker in de kustprovincies heel aardige momenten en is het droog, maar in het binnenland overheerst vaak de bewolking.

De meeste en zwaarste buien bleven echter buiten onze landsgrenzen. Zeker in Duitsland kunnen ze inmiddels geen regendruppel meer zien. In ons land waren die zware buien vaak veel lokaler van karakter, al viel er donderdag in Barneveld nog 45 mm. Het waren meer actieve regenzones die het weerbeeld bepaalden in delen van het land.

Terug naar het heden. Gisteren was het over het algemeen een bewolkte dag. In de ochtend regende het op veel plaatsen, maar dat trok later weg. Toch bleven er steeds nog wel wat buien ontstaan. Het klaarde hier en daar wel even op, maar rond een uur of 6 passeerde er een nieuw buienlijntje van west naar oost. Daarna begon het pas echt wat beter op te klaren. Met 17 tot 19 graden was het niet echt aangenaam.

Afgelopen nacht klaarde het dan wel op diverse plaatsen op en ontstond er hier en daar dichte mist.

Voor vandaag ziet het er helemaal niet slecht uit. Er zijn perioden met zon, maar ook stapelwolken. Droog kan ik het vandaag niet overal geven. Als er een bui valt heeft het oosten en zuiden daar de meeste kans op. Langs de kust vinden we de meeste zon. Ook vandaag wordt het niet warmer dan maximaal 20 graden.

Morgen wordt het nog zonniger en loopt het kwik op tot 23 graden.

Dinsdag wordt in het binnenland de warmste dag van de week met 25 graden of iets meer. Maar op de warmste plekken neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe. Zoals het er nu naar uit ziet echt met name in het zuiden en oosten en blijft het westen geheel droog bij 20 graden.

Woensdag is het overal droog met zonnige perioden en 21 graden als maximum.

Fijne zondag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:20 Zon onder: 21:08 Zonkracht: 6/3







Mooie zonsondergang van afgelopen week. ( Foto: Stephan5)

