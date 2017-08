Aanklacht dj tegen Taylor Swift verworpen Redactie 12-08-2017 12:57 print

Taylor Swift heeft een succesje geboekt in de rechtszaak tegen radio-dj David Mueller. De rechter heeft de aanklacht van hem tegen de zangeres verworpen. Mueller wilde 3 miljoen van Taylor omdat hij vanwege de rechtszaak zijn baan was kwijtgeraakt. De zangeres had hem voor de rechter gesleept vanwege aanranding.

Mueller blijft volhouden dat Taylor hem vals heeft beschuldigd. De dj had, nadat de beschuldiging hem zijn baan had gekost, ook een schadevergoeding geëist. De rechter vond echter dat Taylor niet verantwoordelijk is voor het feit dat Mueller zijn baan verloor.

Overigens blijft de aanklacht van Taylor gewoon staan en gaat het proces door. Mueller heeft ook de moeder van de zangeres en een medewerker aan de radio-optredens van Taylor aangeklaagd. Een jury moet beslissen of zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het ontslag van Mueller.

Na de uitspraak pinkte Taylor een traantje weg, volgens Amerikaanse media.



Aanklacht dj tegen Taylor Swift verworpen (Foto: BuzzE)