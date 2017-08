NTR: stop reclame op publieke omroep static 12-08-2017 08:19 print

De publieke omroep zou beter af zijn als er geen reclames meer op verschijnen. Dat bepleit Paul Römer, directeur van omroep NTR, in een interview in De Telegraaf zaterdag. "Je doet de kijker een plezier en we krijgen er 12 procent aan zendtijd bij."

Ook verdwijnt daardoor de commerciële druk. "Als je die eraf haalt, zou NPO 1 kunnen experimenteren", stelt Römer. "Boer zoekt vrouw en Heel Holland bakt zijn fantastische programma's, maar we zijn er ook aan verslaafd omdat ze belangrijk zijn voor ons marktaandeel."

Een kijkcijferkanon "is goed voor de STER-inkomsten en juist de publieke omroep zou niet zo moeten denken". Volgens Römer loopt de publieke omroep dan wel 180 à 200 miljoen euro aan inkomsten mis, maar dat kan voor een deel door belastinggeld worden opgevangen.

Het groot dictee

Tevens stelt de NTR-directeur voor om rigoreuze keuzes te maken om geld te besparen. "Ik trap nu vast heel veel mensen op hun ziel, maar dan zou ik toch kijken of je nog moet doorgaan met een echte muziekzender zoals Radio 2 of het kleine 5."

Als voorbeeld bij de NTR noemt hij het stoppen met Het groot dictee. "Soms moet je oude dingen laten vallen, anders was alles nog zoals in 1972."

Sesamstraat

Een van de programma's die door de commercie onder druk is komen te staan is Sesamstraat. "Het wordt gemaakt voor 3- tot 6-jarigen, daarvan hebben we er zo'n 500.000. Wanneer er dan maar 20.000 tot 30.000 kijken, is het niet zo vreemd dat een netmanager zichzelf vragen stelt."

Desalniettemin belooft Römer dat Sesamstraat de komende tijd nog gewoon op televisie is te zien. "Voorlopig gaan we ermee door."



