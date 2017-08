Het wordt zaterdag wederom druk op de Europese snelwegen. Vooral in Frankrijk zijn lange files te verwachten. Op de derde zwarte zaterdag vertrekken opnieuw miljoenen Fransen naar hun vakantiebestemming. Andere vakantiegangers keren juist terug naar huis.

De ANWB voorziet de eerste files in Frankrijk al zaterdagochtend rond 06.00 uur. De meeste vertraging doet zich voor op de A7 (Route du Soleil) tussen Valence en Orange. Maar ook op de wegen aan de Côte d' Azur kan het gaan knellen.

De rooms-katholieke feestdag Maria Tenhemelopneming van dinsdag 15 augustus veroorzaakt extra verkeersdrukte in tal van landen. De dag wordt gevierd in Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Italië en delen van Duitsland. De inwoners hebben daarmee een extra lang weekeinde en trekken eropuit.

In eigen land kunnen grote evenementen tot extra verkeersdrukte leiden, zoals de Sneekweek in Friesland, het Vuurwerkfestival in Scheveningen en Dance Valley in Spaarnwoude.



Opnieuw topdrukte op Europese wegen (Foto: ANP)