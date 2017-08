Felle industriebrand in Alkmaar

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er op een bedrijventerrein in Alkmaar een felle brand uitgebroken. Het vuur woedt bij een loods aan de Madame Curiestraat in de wijk Oudorp. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt, in de wijde omtrek zijn sirenes te horen van aanrijdende brandweerwagens.

Bij de brand zouden meerdere explosies gehoord zijn. De veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zettem. Ook wordt gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven. De brand zou woeden bij een bedrijf dat handelt in kachels.

Inmiddels is er opgeschaald naar compagniebrand, de hoogste prioriteit. Er zijn op dit moment 15 brandweereenheden ter plaatse.



Felle brand in Alkmaar (Foto: Edwin Borst)



Felle brand in Alkmaar (Foto: Edwin Borst)



Video: @Alkmaar Centraal