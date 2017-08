Arsenal heeft geniale comeback tegen Leicester Redactie 11-08-2017 23:19 print

Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten door Leicester City in een spectaculair duel te verslaan met 4-3.

Het kostte maar twee minuten Alexandre Lacazette om zich te laten zien in zijn kennismaking met de Engelse competitie. De Fransman zorgde met zijn treffer er in de tweede minuut voor dat The Gunners op voorsprong kwamen door na een assist van Mohamed Elneny af te ronden.

Lang konden Arsène Wenger en zijn team niet genieten van de 1-0 stand. Via Shinji Okazaki tekende Leicester City namelijk in de vijfde minuut al voor de 1-1. The Foxes namen na krap een half uur zelfs brutaal de leiding in Londen via Jamie Vardy op aangeven van Marc Albrighton, na een kapitale fout van Granit Xhaka.

Het Arsenal-publiek kon opgelucht ademhalen toen Sead Kolašinac op randje buitenspel Danny Welbeck wist te bereiken. Met een koelbloedige afronding liet hij Kasper Schmeichel kansloos: 2-2.

Vlak na rust bereikte Riyad Mahrez met een geweldige cornerbal Vardy, waarna de Engelsman zijn tweede van de avond wist te maken. De bespeler van Emirates Stadium probeerde de kampioen van 2015/16 vervolgens ver terug te dringen om minimaal een gelijkspel af te dwingen.

De omsingeling in de laatste tien minuten sorteerde effect toen Aaron Ramsey in de 83e minuut de 3-3 scoorde. In de slotminuten maakte Olivier Giroud het feestje compleet voor Arsenal door de 4-3 te maken.