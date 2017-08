Schippers na mooie finale opnieuw wereldkampioene op 200 meter heywoodu 11-08-2017 22:57 print

Dafne Schippers heeft met succes haar wereldtitel op de 200 meter verdedigd. De Nederlandse was vooraf de absolute topfavoriete, ook omdat de drie grootste uitdaagsters afwezig waren, maar de finale werd een stuk mooier en vooral spannender dan verwacht werd.

Schippers kende een prima start, maar dat gold zeker ook voor de razendsnelle Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, dit seizoen definitief doorgebroken. Bij het uitkomen van de bocht leek Schippers weg te versnellen, maar 100 meter-specialiste Ta Lou gaf niet op en vocht zich terug in de strijd.

In de laatste meters hield Schippers toch nog genoeg over om de Ivoriaanse van het lijf te houden en met 22,05 seconden was er opnieuw goud voor de Nederlandse. Ta Lou liep met 22,08 naar het zilver in een nieuw nationaal record, Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's kende een ijzersterk slot en snelde in 22,15 naar het brons.