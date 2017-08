FOK! Wat een weer: pas in de avond opklaringen

Valt in augustus veel regen,

is dat voor het bos een zegen.

Goedemorgen! Vandaag is het voornamelijk bewolkt en van tijd tot tijd kan er regen of motregen vallen. Pas in de middag wordt het langzaam droger weer. Het westen van het land maakt in de loop van de middag / avond nog kans op een enkele opklaring. De temperaturen liggen rond de 19 graden en de wind draait gedurende de dag richting het westen.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:18 Zon onder: 21:13 Zonkracht: 6/3







Avondstond heeft rood in de mond .... (Foto: DJMO)

