Richard Douma is er niet in geslaagd de finale van de 1.500 meter bij het WK atletiek in Londen te halen. De Nederlander begon goed in zijn halve eindstrijd, maar zakte vervolgens ver terug en kwam als laatste over de meet.

Douma was aanvankelijk gisteren in de series na een val uitgeschakeld. De Nederlandse atletiekunie tekende met succes protest aan omdat Douma gehinderd zou zijn, waardoor hij vanavond van start kon gaan in de halve finale.