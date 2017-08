Visser naar finale 100m horden

Bij het WK atletiek in Londen heeft Nadine Visser zich voor de finale van de 100 meter horden geplaatst. Visser, eerder dit WK zevende in de meerkamp, eindigde in haar halve finale als derde in 12,83 waarmee ze als tijdsnelste van de verliezers alsog doorging.

Sharona Bakker werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld. Ze eindigde als laatste, wat niet genoeg was voor een plek in de eindstrijd. Wereldrecordhoudster Kendra Harrison ging met 12,86 ternauwernood door.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlandse atlete de finale van de 100 meter horden op het WK weet te bereiken.