Europees kampioen Kristoff pakt rit twee in Noorwegen

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De Europees kampioen van Katusha-Alpecin was was op het vliegveld van Bardufoss de snelste in de massasprint.

Zes renners kozen voor de vroege aanval: Erwann Corbel, Dimitri Claeys, Elias Angell, Zhandos Bizhigitov, Nikolay Mihaylov en Javier Megias Leal. De kopgroep zou een maximale voorsprong van drie minuten pakken op het peloton, maar de vluchters werden op dertien kilometer van de streep gegrepen.

Daarna ging Truls Korsæth van Astana in de aanval.De Noor maakte op de finishlijn het juichgebaar, maar ze moesten nog een ronde rijden. Hij zou uiteindelijk op meer dan vijf minuten eindigen.

Wat volgde was een massasprint, daarin was Kristoff de snelste voor de Fransman Hugo Hofstetter. Door de zege en de bonificatieseconden komt de Noor op plek drie in het algemeen klassement op drie seconden van Dylan Teuns, die aan de leiding blijft staan.