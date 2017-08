'Grieken blijven gaan voor Armenteros'

Hoewel Panathinaikos eerder een 'nee' kreeg van Heracles Almelo, onderneemt de Griekse club een nieuwe poging om Samuel Armenteros over te nemen.

Het Griekse medium SDNA meldt dat Panathinaikos zich opnieuw heeft gemeld bij de zaakwaarnemer van Armenteros. De club hoopt dat Heracles nu, dichter op de transferdeadline, wél wil meewerken. De Almeloërs zouden twee miljoen euro willen hebben, maar Panathinaikos verwacht dat dat bedrag nog wel omlaag kan.

Armenteros heeft bij Heracles nog een contract tot volgend jaar zomer. Als Heracles hem dus voor 1 september niet verkoopt, is de kans groot dat de Zweed met Cubaanse roots volgend jaar transfervij het Polman Stadion verlaat.

Armenteros draaide na zijn terugkeer bij Heracles, vorig jaar, een ijzersterk seizoen. Hij scoorde (Eredivisie én KNVB Beker) in totaal 21 keer. Tussen 2009 en 2013 speelde Armenteros ook al in Almelo, toen maakte hij 26 goals in 100 Eredivisie-wedstrijden. Binne Nederland kwam Armenteros ook uit voor Feyenoord en Willem II.