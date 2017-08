Hake: "Zou Cerny prima vinden"

René Hake zou Ajacied Václav Černý graag naar FC Twente zien komen. De trainer weet alleen niet of de aanvaller haalbaar is.

Hake ziet het wel zetten in de Tsjech Václav Černý van Ajax. Twente zoekt nog naar aanvallende versterkingen en de 19-jarige Ajacied zou binnen het plaatje vallen. "Dat vind ik wel een interessante speler", bevestigt de trainer in De Telegraaf.



Hake ziet Černý echter niet één, twee, drie naar Enschede komen. "Ik denk dat het moeilijk wordt, want het is een kwalitatief heel goede speler, die dicht tegen het eerste elftal van Ajax aan zit. Op het moment dat hij weinig gaat spelen, is het nog de vraag of Ajax hem in aanmerking laat komen voor verhuur naar ons toe, of dat ze een andere categorie clubs zoeken. Maar laat ik duidelijk zijn, dat ik Cerny voor ons een prima speler zou vinden."

Černý dreigt onder Marcel Keizer bij Ajax niet veel meer speeltijd te krijgen dan onder Peter Bosz. De flankspeler heeft in Justin Kluivert en David Neres twee grote concurrenten voor zich. Frank de Boer gaf hem nog het meeste vertrouwen bij Ajax. Onder hem speelde hij zeven keer in de Eredivisie en beleefde hij tot nog toe het hoogtepunt in zijn carrière: de winnende goal op bezoek bij Celtic in de Europa League.