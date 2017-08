Italianen maken het meeste roomijs

De Italiaanse economie mag het dan zwaar hebben, de ijsmakers in het land doen het nog goed. Afgelopen jaar produceerden de Italianen 595 miljoen liter "gelato", 19 procent van al het roomijs in de Europese Unie en bijna zes keer zoveel als Nederland, blijkt uit cijfers van Eurostat. Duitsland was tweede met 515 miljoen liter.

De Italiaanse ijsberg is goed voor 6,8 miljard bolletjes roomijs. Die word deels verkocht via een van de ruim 19.000 ijssalons in het Zuid-Europese land. De Italiaanse liefde voor ijs lijkt ook nog niet af te nemen, want het aantal ijssalons in het land neemt nog elk jaar toe. En hoewel de meeste ijssalons kleine familiebedrijfjes zijn, is de hele bedrijfstak goed voor een omzet van 1,4 miljard euro.

Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de gemiddelde Italiaan ruim 100 bolletjes ijs per jaar eet. Met meer dan 60 miljoen Italianen blijft er niet veel Italiaans ijs over om te exporteren. Italië is op de Europese exportranglijst dan ook pas de nummer vijf.

Met hittegolf Lucifer als aanjager zal er de afgelopen tijd weer het nodige ijs doorheen zijn gegaan. Een flink deel daarvan zou wel eens gembersmaak kunnen zijn, de smaak van deze zomer. Klassieke smaken als chocolade blijven echter ook populair.



