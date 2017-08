Als de Verenigde Staten besluiten om Noord-Korea aan te vallen, moet China zijn buurland verdedigen. En het land moet neutraal blijven mocht Noord-Korea de eerste slag toedienen, schrijft de Chinese staatskrant Global Times.

De goed gelezen krant pleit voor behoud van de status quo op het Koreaanse schiereiland. Want in Korea komen de strategische belangen van alle partijen samen. En niemand zou moeten proberen om de regio te domineren.

Volgens het redactioneel commentaar moet China met een stevige tegenreactie komen als Chinese belangen in het geding komen. Als de VS en Zuid-Korea besluiten om het regime in Pyongyang omver te werpen, zal China proberen dat te voorkomen, aldus de krant.

China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea en sinds de spanningen zijn opgelopen, roept het land op om de kalmte te bewaren. Het land stemde onlangs wel in met nieuwe sancties tegen Noord-Korea.



'China moet N-Korea verdedigen bij aanval VS' (Foto: ANP)