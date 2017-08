Murphy wint openingsrit Colorado Classic

John Murphy heeft de openingsrit van de Colorado Classic gewonnen. De Amerikaan van Holowesko-Citadel was na 150 kilometer de snelste in de massasprint voor zijn landgenoten Travis McCabe en Logan Owen.

Zes renners kozen voor de aanval met daarbij Jean Bosco Nsengimana van de Rwandese selectie. Het zestal zou vier minuten krijgen van het peloton, maar op twintig kilometer van de streep werden de vroege vluchters gepakt door het peloton.

In de finale kozen Manuel Senni, Simone Petilli en Ivan Santaromita voor de aanval. De drie Italianen zouden een maximale voorsprong van twintig seconden pakken, maar werden in de slotkilometer gepakt, waarna Murphy over de snelste was in de massasprint.