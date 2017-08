Haase stunt tegen Dimitrov in Montreal Peterselieman 11-08-2017 00:39 print

Tennisser Robin Haase heeft tijdens het masterstoernooi in Montreal voor een grote stunt gezorgd door in de achtste finale Grigor Dimitrov te verslaan. De Nederlander (ATP-52) zegevierde op het Canadese hardcourt met 7-6 (3), 4-6 en 6-1 tegen de nummer elf van de wereld.

In de eerste set ging het op service, maar Haase had het in zijn games makkelijker dan Dimitrov die zelfs enkele breakkansen weg moest werken. In de tiebreak, normaal het zwakke punt van Haase, sloeg de Nederlander ditmaal toe. In de tweede set was Dimitrov beter en gaf Haase, mede door dubbele fouten op beslissende momenten, twee games weg.

In set drie was de Nederlander goed bij de les en was zijn spelniveau veel beter dan dat van Dimitrov. Hij maakte de wedstrijd na een lovegame eenvoudig met 6-1 uit.

De volgende tegenstander van Haase is Diego Schwartzman. De Argentijn (ATP-36) was met 0-6, 7-5 en 7-5 te sterk voor de Amerikaan Jared Donaldson (ATP-66). In totaal speelden Haase en Schwartzman viermaal tegen elkaar. De laatste keer was in april op het gravel van Budapest toen de Argentijn, net als de drie voorgaande ontmoetingen, won.