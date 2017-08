Hinkstapspringer Taylor voor derde keer wereldkampioen heywoodu 10-08-2017 23:23 print

Atleet Christian Taylor heeft zich op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen voor de derde keer in zijn loopbaan laten kronen tot wereldkampioen in het hinkstapspringen.

De Amerikaan pakte eerder de wereldtitels in 2011 en 2015 en veroverde in 2012 en 2016 olympisch goud. Ook nu was hij de grote favoriet, met landgenoot Will Claye als enige serieuze uitdager door de verplichte afwezigheid van Pedro Pablo Pichardo - die Cuba ontvlucht is en een nieuw land zoekt om voor uit te komen.

Claye sprong bijzonder constant en opende met 17,54m, 17,52m en 17,63m, maar in de derde ronde ging Taylor er met 17,68 nipt overheen. Claye kwam met 17,49 en 17,53 nog twee keer in de buurt, maar slaagde er niet in de afstand van zijn landgenoot te verbreken, waardoor de op Papendal trainende Taylor wederom het goud pakte.

De strijd om brons was zeer spannend en werd uiteindelijk gewonnen door veteraan Nelson Evora. De 33-jarige Portugees liet 17,19 meter noteren in zijn tweede sprong, en zag de Cubaan Cristian Napoles (twee keer), de Azeri Alexis Copello en de Amerikaan Chris Benard allemaal op 17,16 stranden, terwijl Andy Diaz uit Cuba met 17,13 ook erg dicht bij een medaille was, maar uiteindelijk als zevende eindigde.