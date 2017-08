Overwatch krijgt deathmatch-modus

Het heeft even geduurd, maar ook Overwatch krijgt eindelijk een deathmatch-modus waarbij spelers geen rekening hoeven te houden met objectives maar puur kunnen gaan voor de kills. Blizzard legt vandaag in een developer update uit hoe de nieuwe modus eruit gaat zien in Overwatch.

Deathmatch komt in twee vormen: een free-for-all potje waarbij de eerste die 20 kills heeft wint, waarbij de final blow telt als kill. Wanneer de speler sterft door enviromental damage of door van de map af te vallen, wordt er een punt afgetrokken. Ook is er een team deathmatch, waarbij spelers worden opgedeeld in groepen van twee. Ook hier is het het doel om zoveel mogelijk punten binnen te slepen maar met een twist: wanneer een speler wordt teruggebracht door de resurrect-ability van Mercy, wordt er een punt afgetrokken.

Met deathhmatch komt er ook gelijk een nieuwe map die er speciaal voor ingericht is: Château Guillard, een statig Frans landhuis waar Widowmaker opgroeide. Deathmatch zal ook speelbaar zijn op alle andere maps, maar de modus zelf is beperkt tot de arcade en custom games.

Deathmatch en Château Guillard zijn nu live op de PTR. Bekijk het filmpje waar Jeff Kaplan van het ontwikkelteam de nieuwigheidjes uitlegt (en waar Dinoflask hoogstwaarschijnlijk weer mee aan de haal gaat) hieronder.

